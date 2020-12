Natale, Vincenzo De Luca se ne frega del governo Conte: "Natale e Capodanno? Non esistono", nuova ordinanza

18 dicembre 2020 a

Dopo il Veneto di Luca Zaia, anche la Campania va per conto suo. Vincenzo De Luca, infatti, ha annunciato che la Regione varerà un’ordinanza per non consentire durante il periodo di Natale gli spostamenti dai Comuni con meno di 5mila abitanti, qualora il governo, come trapela, li consentisse. Il presidente De Luca lo ha annunciato nella sua consueta diretta Facebook. “Avremo giorni difficili: è chiaro che quest'anno non avremo Natale, non avremo Capodanno. Facciamoci gli auguri al telefono”, ha detto il governatore. Tuttavia, non saranno solo gli spostamenti a essere vietati, come ha spiegato De Luca: “Faremo qualche ordinanza per bloccare la vendita di alcolici e per bloccare il consumo di alcolici e di qualunque altro genere di consumo in pubblico”.

