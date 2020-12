Dpcm Natale, gaffe della Gazzetta Ufficiale: l'errore sulla data dell'entrata in vigore, "in che mani siamo"?

19 dicembre 2020 a

Altro giro di Dpcm, altra gaffe. Dopo lo scivolone di Giuseppe Conte anche la Gazzetta Ufficiale incappa in un errore senza precedenti. Il premier in conferenza stampa aveva sbagliato data di entrata in vigore della zona rossa. Quest'ultima passata da essere il 24 a essere il 21. Ma non c'è limite al peggio. La Gazzetta sbaglia addirittura anno. Qui l'inizio del nuovo decreto ministeriale per il Natale è previsto il 19 dicembre 2021.

Immediato il commento sui social. "E per un anno...liberi tutti", scrive niente di meno del piddino Giorgio Gori. Mentre c'è chi ci va meno per il sottile: "Siamo in mano a gente che non sa nemmeno in che anno siamo". Come dargli torto.

