Coronavirus mutato, lo Spallanzani: "Cos'è accaduto dopo le vacanze estive". Secondo caso a Bari

Ci sarebbe un secondo caso di contagio in Italia da Covid "mutato" nella variante inglese. Si tratta di una ragazza di 25 anni di Bari, rientrata giovedì scorso da Londra con la febbre ma in buone condizioni di salute generali, secondo quanto riportato da Repubblica. Il primo caso reso noto è quello di una donna positiva a Roma, in isolamento al Celio insieme al compagno, anche loro tornati da un viaggio di lavoro in Gran Bretagna.



Mentre l'ospedale Spallanzani di Roma ha annunciato di aver già avviato l'isolamento del nuovo ceppo, è lo stesso istituto capitolino, punto di riferimento nazionale nella ricerca sul coronavirus, a invitare alla calma. Durante questa pandemia, spiegano i ricercatori, è già accaduto che virus mutati siano arrivati nel nostro Paese. Subito dopo l'estate, il ceppo predominante in Europa e in Italia è diventato una variante probabilmente introdotta dalla Spagna durante le vacanze.

