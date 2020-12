Chieti, salta in aria un fabbrica di polvere da sparo: "Almeno tre vittime". Un tragico incidente?

21 dicembre 2020 a

“Dai Vigili del fuoco mi arriva la notizia di un’esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. Tre vittime purtroppo, a quanto si apprende a caldo”. Così Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno, ha reso noto sui social di un bruttissimo fatto di cronaca appena accaduto nell’area di Vasto, in provincia di Chieti. Il botto è stato molto forte e ha riguardato una fabbrica di fuochi d’artificio: ci sarebbero almeno tre vittime, mentre la dinamica dell’incidente - se, come si presume, di incidente si tratta - è ovviamente ancora tutta da chiarire e ricostruire. “Ringrazio il comando di Chieti per il servizio che sta svolgendo, un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”, ha scritto Sibilia alla fine del messaggio che fornisce poche informazioni su quanto accaduto. Sul posto ci sono anche il 118, l’eliambulanza e i carabinieri: l’esplosione sarebbe avvenuta in un edificio non lontano dalla cantina social Casalbordino vini.

