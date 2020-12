Franco Bechis contro Giuseppe Conte: "I cadaveri di fronte al suo ufficio che finge di non vedere"

21 dicembre 2020 a

Di molti negozi ormai restano solo le macerie: il coronavirus e la conseguente crisi economica hanno spazzato via quasi tutto. Lo testimonia Franco Bechis. In un video girato a Roma, il direttore del Tempo mostra un isolato con ben cinque attività ormai chiuse definitivamente. E a colpire è il fatto che questi negozi si trovino proprio di fronte agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Questi sono i risultati di questi mesi e dei provvedimenti presi con i dpcm. Quello è l’ufficio di Giuseppe Conte – ha detto Bechis indicando il balconcino del premier – neanche guarda cosa ha di fronte”. Durissimo il titolo del video: "Conte ha i cadaveri di fronte all'ufficio ma finge di non vedere".

Qui il video di Franco Bechis

