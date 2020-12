VinciCasa, gioca due euro? Ecco quanti ne vince: roba mai vista a Modica, le cifra che lascia senza parole

21 dicembre 2020 a

Una vittoria che entra dritta dritta nella storia, per le pazzesche proporzioni. A Modica, provincia di Ragusa, un frequentatore abituale di un bar-ricevitoria in via del Sacro Cuore, nel quartiere Sorda, ha infatti vinto 200mila euro e una casa, il bottino massimo nel VinciCasa. Nel dettaglio, il premio vinto si chiama "casa + 200mila euro subito". E per la casa sono stanziati 800mila euro, per una vittoria totale paria a 1 milione tondo tondo. Il capitale investito? Un totale di due euro: una clamorosa botta di fortuna. Il vincitore aveva comprato solo due schedine, indovinando 5 numeri su 40. Una vittoria con pochissimi precedenti nel gioco che, ogni giorno, mette in palio un montepremi da sogno. E per quest'uomo di Modica, il sogno ora è realtà.

