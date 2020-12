Sollicciano, coniugi fatti a pezzi e messi in valigia. La svolta drammatica: chi è finita in arresto

22 dicembre 2020 a

a

a

Svolta nel giallo di Sollicciano: è stata arrestata l'ex nuora dei coniugi albanesi Teuta e Shpetim Pasho, uccisi, fatti a pezzi e rinchiusi in 4 valigie ritrovate per caso nei giorni alle porte di Firenze, a ridosso della recinzione del carcere. La donna è una albanese di 36 anni, ex fidanzata di Taulant Pasho, figlio della coppia. Elona Kalesha, questo il suo nome, all'epoca della scomparsa dei coniugi conviveva con il loro figlio ed è ora accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri.

Taulant Pasho è invece latitante in Italia per reati in materia di stupefacenti ed è detenuto in un carcere in Svizzera nel Cantone di Aargau per il reato di furto con scasso e violazione di domicilio. Secondo gli inquirenti anche lui potrebbe essere coinvolto nell'omicidio, avvenuto il 2 novembre 2015, nelle stesse ore in cui usciva dal carcere di Sollicciano. L'uomo in Italia deve scontare ancora 3 anni e 11 mesi circa di reclusione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.