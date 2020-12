Coronavirus, il bollettino del 28 dicembre: 8.585 nuovi casi e 445 decessi

28 dicembre 2020 a

Un bollettino al ribasso quello del 28 dicembre per quanto riguarda i contagi, ma non per quanto riguarda le vittime. I nuovi casi di coronavirus sono 8.585 (ieri erano +8.913), mentre i decessi sono 445, (ieri erano +298). Al rialzo le persone guarite o dimesse. Nelle ultime 24 ore queste ultime sono 14.675 (ieri erano +7.798). Nella giornata di oggi i tamponi sono stati 68.681, ovvero 8.802 in più rispetto a ieri quando erano stati 59.879. Mentre il tasso di positività è del 12,5 per cento, ieri era del 14,9. In sostanza ci sono stati meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi.

