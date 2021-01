Gratta e Vinci, nonna entra in ricevitoria e vince una cifra pazzesca: "Costretta a sedersi", in Italia il caso senza precedenti

05 gennaio 2021 a

2 milioni di euro per nonna e nipote. Questa la vincita clamorosa grazie al Gratta e Vinci "Triplo colpo". È accaduto ieri mattina, 5 gennaio, alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone. "Hanno giocato dieci euro - racconta la titolare Sabrina Tonello a Leggo - hanno preso il tagliando e sono andate a grattarlo fuori, visto che i clienti non si possono intrattenere all'interno. Dopo qualche minuto le ho viste rientrare con un'espressione a metà tra lo stupefatto e l'impaurito. Ho passato il Gratta e vinci a terminale e mi ha confermato la vincita da due milioni, invitando l'acquirente a rivolgersi in banca".

Una somma che ha lasciato le due senza parole. "Alla nonna tremavano le gambe, le abbiamo detto di sedersi, perché avevamo paura che svenisse. Non fornirò altri dettagli sui vincitori, ma sono felice perché si tratta di persone perbene, clienti abituali, a cui questi soldi faranno molto comodo". Un colpaccio che ha ben pochi precedenti.

