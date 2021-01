Coronavirus, il bollettino del 7 gennaio: netta risalita di contagi e tasso di positività, calo di decessi e ricoveri

27 gennaio 2021 a

Il bollettino relativo all'emergenza coronavirus di oggi, giovedì 27 gennaio, offre delle indicazioni poco rassicuranti in termini di contagio: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 15.204 (in aumento rispetto ai 10.593 della vigilia). Insomma, un netto balzo. Dunque il dato sulle vittime, che resta sempre molto alto: i deceduti sono 467, in calo rispetto ai 541 del giorno precedenti. In base a questi dati, da inizio pandemia in Italia, sono stati registrati 2.501.147 casi, mentre il tragico conteggio delle vittime arriva a 86.889 persone.

**Coronavirus: Senato approva Dl Covid con 145 sì**

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 293.770 tamponi, il che colloca il tasso di positività al 5,1%, anche questo in significativo aumento rispetto al 4,1% del giorno precedente. Cala comunque la pressione sul sistema ospedaliero: si registra una flessione di 214 unità per quel che riguarda i ricoveri ordinari (ora complessivamente 23.513, ieri erano diminuiti di 69 unità); in calo anche i ricoveri in terapia intensiva di 20 unità (complessivamente in tutta Itali si registrano 2.352 ricoveri in terapia intensiva; alla vigilia il calo era stato di 49 unità). Dunque il dato relativo a dimessi e guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 19.172 (da inizio pandemia, il totale sale a 1.936.289 persone).

Coronavirus: il nutrizionista, 'obesità raddoppia mortalità malati Covid, ecco perché'

Si fa notare l'andamento in Veneto: la regione di Luca Zaia - dopo tre giorni di casi quotidiani sotto quota mille -, segna +2.385 contagiati, ma il dato risente del nuovo sistema di calcolo, che da martedì sera ha incluso anche tutti i soggetti positivi al solo test rapido, senza necessità di conferma al molecolare. Il Veneto, comunque, non superava quota 2 mila dal 14 gennaio. Infine, il dato relativo ai cittadini vaccinati: in totale sono 1.543.338 persone, di questi 241.858 hanno già ricevuto la seconda dose, il richiamo del vaccino. Le cifre sono quelle fornite alle 9.02 dal "Report vaccini anti Covid-19".

Video su questo argomento Coronavirus, Sileri: "Dopo vaccini a medici e fragili si riapra"

