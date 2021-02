Hillary Sedu, "ma lei è laureato?". Gelo totale in aula: sapete chi è questo giovane nigeriano?

04 febbraio 2021 a

Hillary Sedu, avvocato di 34 anni di origini nigeriane, ha raccontato una disavventura capitatagli durante lo svolgimento della sua professione, attraverso un un post sui social, mentre era al Tribunale dei Minorenni di Napoli per seguire una causa, il giudice di turno avrebbe chiesto professionista il tesserino di avvocato e poi non contenta il giudice gli ha chiesto anche se fosse laureato.

In un post su Facebook, Sedu racconta l’episodio: “Impulsivo come sono ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne vale della vita della mia assistita e della sua bambina”. Secondo l'avvocato non si è trattato di un episodio di razzismo ma “è solo idiozia." Sedu è poi entrato nello specifico raccontando l'episodio nei minimi particolari.

"Sono entrato nel Tribunale per i minorenni di Napoli, stamattina giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che non è una barzelletta. Il giudice prima gli ha chiesto, dandogli del "tu", di mostrare il tesserino di avvocato. Poi gli anche chiesto: "Ma sei laureato?". Si tratta di una psicologa giudice onoraria al tribunale per i minorenni che doveva occuparsi del caso di una donna immigrata e della sua bambina in una pratica per il rilascio del permesso di soggiorno. Sedu è molto deluso e parla di "idiozia, di incompetenza di un organo amministrativo che non sa scegliere i componenti privati in ausilio della macchina giustizia. Comunque, cara giudice (onorario), sono anche Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Quel giudice onorario andrebbe rimosso, perché non è possibile che accadano ancora cose del genere, sintomo di un retropensiero duro a morire", ha concluso amaro l'avvocato Sedu.

