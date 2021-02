In pista con le griffe, in attesa dei Campionati Mondiali: collezioni ad hoc da EA7 di Armani, a Fendi fino a Vuitton

10 febbraio 2021 a

Sulle piste innevate di Crans Montana, in Svizzera, abbiamo visto gli atleti in gara indossare tute coloratissime, apparentemente sottili e sospettosamente poco calde. Ma in realtà termiche, idrorepellenti e antitraspiranti, dotate insomma d'invisibili qualità dovute ai tessuti hi-tech studiati per fornire alte prestazioni sulla neve. Ora, in attesa dei Mondiali di Sci Alpino che si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio a Cortina d'Ampezzo, le grandi griffe sfoderano le loro proposte da sfoggiare soprattutto fuori pista, per passeggiare, Covid permettendo, nelle eleganti località sciistiche alpine. Cominciamo da Fendi nella versione Tech che combina il logo delle doppie F con l'iconico motivo Leopesley, ovvero macchie leopardo e print paisley e con le grafiche Quilted Stripes, tutto svelato con la sfilata Fendi FW 2020 Donna. Tessuti traspiranti, termici e impermeabili che mescolano pile e lycra sono utilizzati nei pantaloni da sci e nelle tute da snowboard. Un piumino FF che rivela il motivo Pequin sul collo è realizzato in un tessuto tecnico sostenibile, fatto con filati di nylon rigenerato Econyl. Il motivo Leopesley è stampato su velluto per giacche sportive foderate in eco nylon, imbottite con piume d'anatra riciclate e impreziosite da colli in volpe argentata o shearling. Per l'uomo Fendi ha creato una gamma di piumini e giacche ad alte prestazioni, arricchite con cuciture termiche e dettagli riflettenti, abbinati a pantaloni da sci color block e maglioni a intarsio. Infine, per i Mondiali Fendi svela una collaborazione con Moonboot per una selezione di audaci stivali, e con Blizzard per gli sci high-tech per donna, a tiratura limitata, rifiniti con il logo FF metallico sulla punta. Due aziende altoatesine hanno dato vita a una collezione di giacconi maschili a tiratura limitata: sono la storica Birra Forst, nata nel 1857, leader nella produzione di birra e partner della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) a sostegno della nazionale di sci e dei prossimi Campionati Mondiali di Sci, e Franz Kraler nota famiglia d'imprenditori a capo di una catena di lussuosi negozi, uno a Dobbiaco, un altro a Bolzano e cinque a Cortina, compresi un monomarca di Dior aperto nel 2019 e una boutique di Louis Vuitton inaugurata lo scorso dicembre. La giacca da sci tecnica Forst Franz Kraler, è la prima realizzata in un esclusivo velluto stretch (Jaam) nei colori blu/nero oppure in stampa camouflage. E' impermeabile e coniuga doti di morbidezza, termicità, resistenza all'usura, cuciture termo-nastrate, imbottitura ibrida nel busto e nelle maniche, piuma d'oca sul dorso. Ha anche un cappuccio integrato regolabile. EA7, linea sportiva di Emporio Armani, main sponsor dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, è presente con tutta la collezione che si contraddistingue per ricerca tecnica e stile. Nata nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani, EA7 ha maturato negli anni una propria identità super sportiva. Limited edition anche per Nordica, partner tecnico del comitato organizzatore dei Mondiali. Nordica è la divisione specializzata di Tecnica Group, azienda leader nella produzione di attrezzatura e calzature sportive per lo sci e l'outdoor, che si è cimentata nella produzione di sci che gli appassionati non potranno perdere. Non può mancare la maglieria. Cortina 2021 entra in partnership con Mr. Cashmere, lo shop online dedicato alla maglieria in cashmere 100% made in Italy. Il brand, che appartiene al maglificio Effetto Maglia, ha prodotto per l'accasione maglioni per lui in cachemire blu con il logo Cortina 2021, e in via eccezionale anche per lei maglioni in cachemire con logo in cristalli Swarovski. La maglieria di Mr. Cashmere viene realizzata con il cachemire fornito dalla filatura Loro Piana. Infine, lo store Louis Vuitton di Cortina aperto lo scorso 21 dicembre da Franz Kraler, oltre all'intera gamma di collezioni della maison, celebra i mondiali di sci con una serie di accessori esclusivi come le borse Teddy, in pelle martellata e morbido shearling, gli stivaletti dopo-sci Polar, in nylon impermeabile con motivo Monogram, i pillow poot in caldo piumino.

