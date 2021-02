Coronavirus Veneto, identificate 17 mutazioni: quattro sono "preoccupanti"

18 febbraio 2021 a

Ben 17 mutazioni del coronavirus sono state identificate in Veneto. Di queste, quattro sono “preoccupanti” secondo l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. A lanciare l’allarme è Antonia Ricci, dottoressa e direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, al termine di uno studio in cui sono stati sequenziati 519 tamponi effettuati da ottobre a oggi.

Notizie preoccupanti anche in merito alle varianti più conosciute al momento. Quella inglese, infatti, è stata riscontrata nel 17,7% dei casi, alcuni dei quali in una scuola del veneziano e altri in campioni recuperati nell’ambito dei Mondiali di sci di Cortina 2021. La variante brasiliana, invece, è stata trovata in due pazienti che non erano andati all’estero.

Intanto, dopo un mese di calo dei contagi da Covid, oggi il numero dei positivi in Veneto è tornato ad aumentare. I nuovi casi, infatti, sono 1.042: sotto quota mille la regione era scesa esattamente il 18 gennaio scorso. Mentre nell'ultimo bollettino i morti registrati sono 30. Come spiegato dal presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa sui contagi Covid, l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 3,13%. Calano leggermente i ricoveri ordinari, adesso pari 1.290, mentre resta stabile il numero delle persone in terapia intensiva (135).

