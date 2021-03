Giuseppe Conte, terremoto all'università di Firenze: "Indagato per associazione a delinquere il rettore Dei", concorsi truccati?

04 marzo 2021 a

a

a

Luigi Dei, rettore dell’università di Firenze, è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e all’abuso d’ufficio. Accuse molto gravi, che terremotano l’ateneo fiorentino, che tra l’altro ha appena riaccolto Giuseppe Conte, tornato all’insegnamento dopo la conclusione (soltanto temporanea?) Della sua esperienza politica. Dopo quasi tre anni trascorsi a Palazzo Chigi, l’ormai ex premier si è ritrovato in un’università scossa dall’avviso di garanzia recapitato al rettore, che tanto si era speso per riaverlo subito con una lectio magistralis.

Video su questo argomento "Draghi come Conte, sa solo chiudere". Feltri boccia il Dpcm: "Cittadini umiliati, compriamo vaccini o la miseria dilagherà"

La Procura di Firenze ha ipotizzato un sistema che gestiva cattedre e concorsi: oltre al rettore sarebbero una trentina gli indagati. I reati ipotizzati sono l’associazione a delinquere, corruzione, concussione e abuso d’ufficio. In particolare le accuse mosse a Luigi Dei sarebbero relative a due concorsi, avvenuti tra il 2019 e i primi mesi del 2021. In mattinata è avvenuta anche la perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici dell’università e nelle case degli indagati, tra cui quelli del rettore e del dg di Careggi, Rocco Damone.

"Quei soldi mi servono". Striscia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: cashback, che fine fanno quei denari

L’ateneo fiorentino ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’avviso di garanzia ricevuto dal rettore: “Ogni documentazione ritenuta utile è stata acquisita dall’autorità giudiziaria per ogni opportuna valutazione”. Luigi Dei, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, si è detto “sereno e fiducioso che ogni vicenda potrà essere chiarita”.

Conte leaderi? M5s, numeri stratosferici: uno sconvolgente sondaggio a Cartabianca. Sparisce il Pd: cannibalizzato i 7 giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.