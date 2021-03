Verissimo, Dayane Mello si confida: "Ho fatto le mie esperienze, con Rosalinda..."

06 marzo 2021 a

Dayane Mello parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si confida a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 ogni sabato. La lunga permanenza della showgirl (quasi 6 mesi), è stata segnata da un avvenimento di certo non facile da superare per la Mello: la perdita di suo fratello Lucas. "Sono convinta di aver fatto la scelta giusta" dichiara la Mello nel salotto di Mediaset, parlando a proposito della decisione di non ritirarsi dal reality show.

"Restare in casa è servito a proteggere mia figlia perché non la vedevo da tanti mesi e non volevo rivederla così. Lucas era mio fratello da parte di mio padre. Avrebbe compiuto 27 anni a marzo ed era Pesci come me. Dio sa il momento in cui dobbiamo andarcene, voglio credere con la fede che ora sia in un mondo migliore e che il suo percorso qui fosse finito. Sono stata tanto fortunata nell'avere avuto persone così al mio fianco, mi hanno coccolato. Io ho sentito tutto questo affetto" ha dichiarato visibilmente commossa la 32enne.

Uscita dalla casa, la Mello ha provato grande emozione nel riabbracciare la figlioletta, parole che trasudano complicatezza, invece rivolte alla madre: "In questi mesi ha avuto un'evoluzione, ma resta sempre cucciola agli occhi miei che sono la madre. Quando è nata lei ho capito che sarebbe stato bello se avessi avuto una mamma. Mia madre non c'è stata, ma so della sua triste realtà, ha sofferto tanto. Non ha provato neanche un briciolo della mia felicità e sarebbe ingiusto non perdonarla. Mamma è mamma, se vuole il mio affetto lo avrà, vado oltre. Appena posso andrò in Brasile e non mi faccio problemi ad andare da lei". Riguardo alla fine dell'amicizia con Rosalinda, la Mello afferma: "Non sono lesbica, so quello che mi piace, ma ho fatto anche le mie esperienze: amare una donna o un uomo non cambia niente".

