Leone XIV, riecco il Papa: parla di Gesù anche se non piace a intellettuali e giornalisti

Uscendo dal santuario della Madonna, a Genazzano, Leone XIV è stato acclamato dalla folla che gridava: «Viva il Papa!». Lui ha salutato e ha risposto: «Viva Maria!». Non è un dettaglio. È il timbro del nuovo Pontefice che, non a caso, nella prima omelia ha affermato che il Pastore della Chiesa deve «sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo». Il Papa ha parlato di questo atteggiamento come una “conversione”, riferendosi anzitutto a se stesso, ma ha aggiunto che è una conversione chiesta a chiunque eserciti un’autorità nella Chiesa. È dunque una scelta pastorale che spazza via i personalismi e i protagonismi che mettono in secondo piano Gesù Cristo. In fondo è anche un suggerimento di riflessione per la nostra società e la nostra epoca in cui gli “Ego” sono arroventati anche nella politica, nella società e nella cultura, forse per il crollo delle grandi narrazioni e delle identità collettive.

La mitezza di Leone XIV è apparsa chiara anche nel suo primo Regina caeli. E non è (solo) un tratto della sua personalità, ma è l’esito di un cammino spirituale. Ieri ha preso spunto dalla Domenica del Buon Pastore, in cui il Vangelo parla di Gesù come «il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita». Ha aggiunto: «È lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito». In quel Vangelo Gesù dice che le sue pecore riconoscono e ascoltano la sua voce e lo seguono: «In effetti», ha detto il Papa citando San Gregorio Magno «le persone corrispondono all’amore di chi le ama».