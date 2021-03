Sanremo 2021, grande folla in città in attesa della finale: il cavillo con cui è stato aggirato il Dpcm

06 marzo 2021 a

a

a

Silvia Mancinelli, inviata dell’Adnkronos al Festival di Sanremo 2021, ha documentato tantissima gente per strada nella centrale via Matteotti e lungo il porto vecchio, nonostante le restrizioni da zona arancione rinforzato introdotte dalla mezzanotte di giovedì scorso. “Complice la bella giornata e l’attesa per la finalissima del Festival al teatro Ariston - si legge sull’Adnkronos - la città dei fiori è tornata a vivere con i residenti delle seconde case e con gli ‘ospiti’ arrivati dalle vicine Ventimiglia e Taggia”.

E quindi anche se gli spostamenti non sono consentiti, tanta gente ha sfruttato il cavillo che permette comunque di essere a Sanremo, dove stasera - sabato 6 marzo - si incoronerà il vincitore della 71esima edizione. Che dovrebbe essere l’ultima diretta e condotta da Amadeus, come annunciato dal diretto interessato nella conferenza stampa odierna: “Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il Festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà”.

Nessun margine di ripensamento? È presto per dirlo, anche se Amadeus è apparso piuttosto deciso: “Per me Sanremo è un evento, non un programma televisivo. Parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine. Ringrazio la Rai che mi ha regalato due anni indimenticabili. Ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.