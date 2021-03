Corte europea di Giustizia, la sentenza sui tribunali italiani: "Intercettazioni solo in casi gravi. Processi da rifare"

08 marzo 2021 a

a

a

La sentenza della Corte europea di Giustizia è clamorosa e potrebbe avere ripercussioni su migliaia di processi in Italia. La custodia dei verbali di intercettazione telefonica e di dati ora è infatti vietata in tutti i casi di reato lieve, quando la gravità sia esclusa. La Corte Europea, riunita in quella che va sotto il nome di Grande Sezione, il 2 marzo ha pronunciato la sua sentenza assolutoria: è vietato alla magistratura inquirente ricorrere per reati di lieve entità a intercettazioni rimaste a lungo nella disponibilità degli inquirenti, riporta il Riformista.

"Noi giornalisti da marciapiede?". Massimo Giletti, la fucilata contro Roberto Speranza: uno sfogo clamoroso

Non solo. Tutte le intercettazioni che, non costituendo immediatamente riprova di minacce gravi alla sicurezza pubblica, sono rimaste per anni nella disponibilità dei magistrati, costituendo una indebita violazione del diritto alla privacy, dovranno essere distrutte.



La Corte Costituzionale quindi dovrà adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia europea, essendo essa fonte del diritto primaria. Una sentenza che è una vera e propria "bomba" sul sistema della idoneità e della conservazione dei tabulati presso gli inquirenti stessi. Si legge: “La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto ad agire solo in base alla legge e al suo convincimento non può essere sufficiente per conferirgli lo status di terzo rispetto agli interessi in gioco”.

"Cosa sono gli escrementi di quel pentito". Fango di "Repubblica" contro la Meloni, la più scomoda delle verità (per i compagni)

E ancora: “Il principio impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’ubicazione incompatibile con il diritto dell’Unione (…) qualora tali persone non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito alle informazioni e agli elementi di prova suddetti, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei a influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti”.

Una valanga, che avrà effetti su migliaia di processi.

"Grillini e certi magistrati, male d'Italia". Barbara Berlusconi si confessa a Senaldi: durissima, dopo quattro anni di silenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.