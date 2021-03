Agostino Miozzo silurato da Draghi: dopo Borrelli e Arcuri, "decapitato" anche il Cts. Chi arriva al suo posto

16 marzo 2021 a

a

a

Via Angelo Borrelli, capo della Protezione civile. Via anche Domenico Arcuri, da commissario all'emergenza sanitaria. Ora viene fatto fuori anche Agostino Miozzo, il coordinatore del comitato tecnico scientifico lascia l'incarico: si occuperà "di emergenza scuola", col ministro dell'Istruzione Patrizio Al suo posto alla guida del Cts. tra le tante ipotesi, quella di Fabio Ciciliano, medico e dirigente della Protezione civile.

La strage si poteva evitare. Coronavirus, il capo degli esperti inchioda Conte e governo: un disastro mortale

Ma i cambiamenti non sono finiti: Draghi si è concentrato sul pacchetto di mischia dei ministri tecnici e sta con loro preparando alacremente il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza necessario per ottenere i quasi duecento miliardi di sussidi stanziati da Bruxelles. "Ma perché quei soldi arrivino e vengano poi spesi bene, all'Italia serve rimettere un po' in ordine le società di Stato e partecipate", si legge sul quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. A un mese quasi dalla fiducia, Mario Draghi "ha cambiato tutti i vertici delle strutture tecniche che contrastano la pandemia, oltre al sottosegretario con delega ai servizi segreti e al capo della polizia", scrive il Giornale. Concluso il mese di rodaggio, Draghi è soddisfatto. A stupirlo positivamente sono i politici. Tutti hanno appreso il suo metodo. Buoni i rapporti con i leghisti Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia. Ottimi i rapporti anche Forza Italia, grazie soprattutto alla conoscneza tra il premier e Brunetta. Apprezzamenti anche per Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Stima nei confronti anche di Luigi Di Maio.

"Presto vedremo i disastri". Miozzo, l'allarme dei tecnici ignorato da Conte: Covid, un caso tra i ministri

Roberto Speranza invece è ormai una sicurezza. "Draghi, che a Fiumicino lo ha citato più volte, trova che stia lavorando bene in tandem con la Gelmini nel difficile dialogo con le Regioni sulle misure e sui vaccini. Un ministro di Articolo 1 e uno di Fi: li ha voluti insieme per stabilizzare la coalizione, adesso la coppia funziona", scrive sempre il Giornale.

Video su questo argomento Miozzo (CTS): "Riaperture? Se ne parlerà in un altro momento"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.