Davide Casaleggio, il 12 aprile il lancio di un nuovo partito: "No alle poltrone", rottura con M5s e Beppe Grillo

Il 12 aprile 2021 sarà il quinto anniversario dalla morte di Gianroberto Casaleggio, fondatore e guru del Movimento 5 Stelle. In seguito alla sua dipartita il Movimento ha lentamente cambiato forma, decidendo di andare dove tira il vento, piuttosto che mantenere l'impronta ideologica di Casaleggio. Chissà cosa direbbe il guru oggi del precedente governo giallorosso. Lui che aveva definito "impraticabile" un governo assieme al Partito democratico. Da Movimento, i 5 Stelle si sono trasformati in un partito, poco diverso dagli altri già presenti. E in questo modo si sono delineate correnti contrastanti, "risolte" da Beppe Grillo con decine di espulsioni, poi pagate a caro prezzo davanti ai tribunali.

A meno di un mese di distanza dall'anniversario della scomparsa del padre, Davide Casaleggio annuncia un'imminente rottura con il Movimento, lo riferisce ItaliaOggi. Il 12 aprile 2021 segnerà probabilmente la data di nascita di un nuovo movimento politico, leader sarà nientepopodimeno che Alessandro Di Battista, da sempre apprezzato da Casaleggio Jr: "Alessandro Di Battista è fondamentale per il Movimento" dice "chi oggi guida l'azione politica del M5S dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza, oppure la larga parte contraria alla scelta di appoggiare il governo Draghi potrebbe allontanarsi".

Il lancio del manifesto ControVento, accentrato sul ruolo della piattaforma Rousseau come strumento di democrazia diretta, ha ampliato la spaccatura tra Davide Casaleggio e Grillo: "Rousseau nasce per creare comunità, dare voce a tutti e per garantire sintesi democratica, equità, trasparenza, apertura, ma anche intransigenza" si legge nel manifesto. Nel documento anche una critica pesante nei confronti dell'impronta data da Grillo al M5S: "È tempo di anteporre le idee alle persone, le riforme alle poltrone". I conflitti interni si sono poi inaspriti duranti gli Stati Generali del M5S (ai quali Casaleggio Jr non ha partecipato) e dove era stato approvato che: "I rapporti con il gestore della piattaforma devono essere regolati da apposti contratto di servizio o accordo di partnership che definisca i servizi delegati, ruoli, doveri reciproci". Il 12 aprile vedrà quindi la nascita dell'ennesimo micro-partito?

