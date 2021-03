Enrico Mentana, sondaggio Swg sul vaccino: "Esistono solo salta-fila", chi è "sparito" dall'Italia

22 marzo 2021 a

Nel giorno in cui a dominare le homepage di tutti i quotidiani e siti di informazioni sono state le vicende di Andrea Scanzi e Nicola Morra, così diverse ma con il vaccino come filo conduttore, Enrico Mentana ha mandato in onda durante il Tg di La7 un sondaggio ad hoc realizzato da Swg. “Non esiste praticamente più la contrarietà alla vaccinazione anti-Covid”, ha dichiarato il direttore mostrando le cifre della rilevazione aggiornata al 22 marzo, secondo cui appena l’11 per cento degli intervistati non vuole sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Nonostante il caso scoppiato la scorsa settimana, con le dosi di AstraZeneca che sono state sospese per alcuni giorni senza una reale motivazione scientifica - dato che l’Ema stessa ha sempre specificato che i benefici sono di molto maggiori ai rischi e che non c’è un singolo caso raro avverso che è certamente riconducibile al vaccino, anzi i morti per trombosi dopo AstraZeneca sono minori di quelli post-Pfizer ma nessuno si è mai posto il problema, giustamente, dato che parliamo di decine di milioni di persone che hanno già ricevuto la dose - la fiducia nel vaccino anti-Covid continua a salire.

E non potrebbe essere altrimenti, dato che è ormai chiaro a tutti - o quasi - che il vaccino è l’unica via per tornare il prima possibile a una vita normale. Senza l’immunità di gregge, la mascherina, il distanziamento sociale e le restrizioni saranno destinate a durare ancora a lungo. “A novembre il 37% non voleva vaccinarsi - ha dichiarato Mentana mostrando il sondaggio Swg - mentre al 26 febbraio soltanto il 16% non voleva farlo. Adesso quella percentuale è scesa all’11%, è la minore d’Europa. Esistono di più i ‘salta-fila’ dei ‘salta-vaccino'”, ha chiosato il direttore del TgLa7.

