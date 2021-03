Denise Pipitone, Piera Maggio pronta a partire per la Russia: "Attendiamo l'esame del Dna e siamo speranzosi"

31 marzo 2021 a

a

a

Dopo le anticipazioni di Chi l'ha Visto? si è accesa una nuova speranza per il ritrovamento di Denise Pipitone. In Russia infatti una giovane donna, Olesya Rostova, è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. La somiglianza a Piera Maggio, madre della piccola scomparsa diciassette anni fa, sembra lampante ma Federica Sciarelli chiede di rimanere con i piedi per terra. La stessa Piera Maggio ci va cauta: "Attendiamo l'esame del Dna e siamo speranzosi", ha commentato dopo aver ricevuto la notizia della ragazza trovata in un campo nel 2005 e della stessa età che dovrebbe avere Denise.

Piera e il suo avvocato Giacomo Frazzitta, sentito dall'Ansa, sono in attesa di partire per la Russia completato l'iter d'autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri russo per consentirgli l'ingresso nel Paese, nel rispetto delle norme previste per la pandemia. Denise è scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Da quel giorno, oltre a qualche segnalazione errata, della piccola non si sa più nulla. Ma oggi qualcosa potrebbe cambiare.

Eppure per alcuni telespettatori la somiglianza tra la ragazza russa e Denise non sarebbe veritiera. "Sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, non è Denise Pipitone e penso che sia chiaro dalla seconda foto. basta con questi falsi allarmi che fanno star male solo la sua famiglia.. e io che ci speravo", scrive un utente. Mentre un altro ci va giù più pesante: "Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro farei chiudere la trasmissione". Qualche dettaglio in più sulla vicenda verrà diffuso questa sera, 31 marzo, quando andrà in onda la puntata del programma di Rai 3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.