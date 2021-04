Spionaggio, ecco come i russi hanno reclutato Walter Biot in ambasciata

02 aprile 2021 a

Il video, registrato il 25 marzo 2021 e che incrimina la spia Walter Biot, non lascia spazio a molte interpretazioni. Ripreso da una telecamere installata nel suo ufficio allo Stato Maggiore di Difesa dai carabinieri del Ros, il capitano della Marina Militare è stato registrato mentre, seduto davanti al computer, scatta una decina di foto allo schermo. Dopodiché, Biot estrae la scheda di memoria dal telefono e la nasconde in una scatola. Quella stessa scheda verrà poi trovata addosso a Dmitrij Ostroukhov cinque giorni dopo, il diplomatico di Mosca che lo aveva pagato per ottenere i documenti riservati.

"Frastornato e disorientato". La "spia" Walter Biot, un disastro davanti al giudice: ora rischia l'ergastolo

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta in tutto di "181 foto di materiale in gran parte classificato come 'riservatissimo' di cui 47 file 'Nato secret' classificati come 'segreti'". A quanto sia apprende, le indagini sulla figura di Biot stavano procedendo già da almeno cinque mesi. Durante un ricevimento in ambasciata, Biot è stato avvicinato da Ostroukhov. Il capitano si mette a disposizione e così viene reclutato. Gli incontri avvengono sempre con la stessa modalità: prende la metropolitana fino all'Eur, arriva a Spinaceto (periferia a sud di Roma), dove si incontra con il contatto italiano. Successivamente, sale sull'auto di Biot e insieme si fermano in un parcheggio di un supermercato.

Spionaggio: ordinanza, trovati 9 documenti ‘riservatissimi' e 47 ‘Nato Secret'

Nessuno dei due è a conoscenza del fatto che la macchina di Biot sia piena di cimici e telecamere e che quindi ogni loro movimento, ogni loro parola viene ripresa e attentamente seguita. L'ultimo incontro, avvenuto martedì scorso, ha visto il procuratore Michele Prestipino e gli 007 dell'Aisi intervenire, una volta diventato evidente che il capitano della Marina avrebbe ricevuto denaro in cambio dei documenti. Vengono fermati tutti e due, l'italiano e il russo Ostroukhov, che ha intasca la schedina con le immagini. Nella valigetta di Biot invece, vengono ritrovati 5.000 euro divisi in 100 banconote da 50.

Spionaggio: ordinanza, Biot ha tradito fiducia istituzioni

