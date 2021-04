Roma, incendio sul treno per Ostia: si stacca il cavo elettrico, boato e terrore. Immagini impressionanti

02 aprile 2021 a

Paura a Roma. dove un treno che viaggiava sulla linea Roma-Lido all'altezza di Tor di Valle è rimasto bloccato in mezzo a esplosioni e fiamme causate dai cavi dell'alimentazione che si sono improvvisamente staccati dal convoglio. Dalle parti di Virginia Raggi, dunque, non prendono fuoco solo gli autobus, in un bizzarro fenomeno di autocombustione (?) capitolina, ma pure i treni. Chi era a bordo sui vagoni è riuscito a scappare lungo i binari, in preda al panico. Altri sono rimasti invece vino alla banchina, sotto il sole a picco, in attesa di un'indicazione su cosa fare e dove andare. Non è ancora dato sapere se il guasto sia stato causato da un problema tecnico o da un errore umano.



I testimoni parlano di "una scarica elettrica fortissima" generata da uno dei vagoni intornoalle 12.55, che ha causato poi un incendio tra Torrino e Vitinia bruciando la parte superiore di due convogli. A treno fermo, chi è riuscito a scappare lo ha fatto in direzione della via Ostiense. I pompieri arrivati sul luogo hanno spento i piccoli roghi accesi nelle sterpaglie adiacenti dal cavo staccato. Quasi un miracolo: nessuno è rimasto ferito. Atac ha interrotto la tratta attivando un bus sostitutivo tra Eur Magliana e Acilia in entrambi i sensi di marcia. Come ovvio, tra Piramide ed Euro Magliana ressa e assembramenti per utilizzare la metro B e arrivare a prendere il bus.

