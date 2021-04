Coronavirus, bollettino di Pasqua: 326 morti e risale il tasso di positività. Meno ricoveri, ma ospedali ancora in crisi

04 aprile 2021 a

La situazione epidemiologica continua a migliorare, ma in maniera sensibile e sempre troppo lenta, segno che le misure fortemente restrittive delle ultime settimane non stanno comunque contribuendo ad abbassare la curva in maniera importante. Anzi, rispetto a domenica scorsa è stato registrato un numero di decessi legati al Covid superiore a quello di oggi, ma almeno i contagiati e i ricoverati sono leggermente in discesa. Il bollettino di domenica 4 aprile rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 18.025 nuovi casi, 13.511 guariti e 326 morti su 250.933 tamponi, con il tasso di positività che è risalito al 7,2 per cento (+1,3 rispetto a ieri).

Quest’ultimo dato dipende però principalmente dal fatto che, essendo il fine settimana di Pasqua, sono stati analizzati circa centomila tamponi in meno del solito. Per quanto riguarda invece il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane pesante (in 14 regioni la situazione è ancora oltre la soglia critica) ma almeno il trend si conferma in fase discendente: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -57 (28.432 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -11 (3.703) con 195 nuovi ingressi.

La campagna di vaccinazione ha comunque fatto registrare circa 200mila somministrazioni nelle ultime 24 ore: in totale sono 11.038.465 le dosi di vaccino somministrate, circa 1,8 milioni in più rispetto a domenica scorsa. Le Regioni in quadrupla cifra di contagio sono invece sempre le stesse: guida la Lombardia con 3.003 nuovi casi, seguita da Campania (1.908), Emilia Romagna (1.700), Puglia (1.628), Toscana (1.626), Lazio (1.523), Piemonte (1.425), Veneto (1.185) e Sicilia (1.015).

