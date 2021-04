Coronavirus, 25enne positivo organizza grigliata clandestina: arrivano i carabinieri, finisce in disgrazia

08 aprile 2021 a

a

a

Dopo oltre un anno di emergenza coronavirus c’è chi ancora pensa di essere più furbo di milioni di italiani che rispettano le restrizioni. A Seregno, in provincia di Monza, è emerso un caso di stupidità umana che merita di essere raccontato: un ragazzo di 25 anni è risultato positivo al Covid ed è stato messo in isolamento domiciliare, essendo asintomatico. Ovviamente avrebbe dovuto evitare qualsiasi tipo di contatto, e invece ha pensato bene di organizzare una bella festa di Pasquetta a casa sua.

"Perché gli scienziati dovrebbero tacere". Clamoroso sfogo della Meli su La7: provate a smentirla | Video

Tra birra, sole e carne alla griglia il ragazzo positivo ha messo in piedi un festino in piena regola. E ovviamente non è finita bene: sono infatti arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini, d’altronde il padrone di casa ha fatto ben poco per non dare nell’occhio. La festa è finita con l’arrivo delle forze dell’ordine e con la conseguente denuncia penale per la violazione della legge per la tutela della salute pubblica, che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

"Uso preferenziale per gli over 60". Locatelli su AstraZeneca: cosa cambia dopo il responso dell'Ema

Ma non è finita qui, perché in questo caso le conseguenze potrebbero essere molto più gravi: nel caso in cui qualcuno dei partecipanti dovesse risultare positivo al Covid a causa di questa Pasquetta clandestina, allora per il 25enne scatterebbe anche il gravissimo reato di epidemia colposa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il proprietario e nove amici, tutti identificati e mandati a casa: dopo qualche ora, però, dalla stessa casa sono usciti altri otto giovani, che evidentemente si erano nascosti durante il primo controllo. Anche per loro sono scattate le sanzioni.

Video su questo argomento "Possibile collegamento". AstraZeneca e trombosi, il verdetto dell'Ema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.