Sardegna, da zona bianca a rossa in pochi giorni: le ragioni e i sospetti sul caso che inquieta l'Italia

La Sardegna è passata in poche settimane dalla zona bianca, quella che più si avvicina alla vita pre-Covid, alla zona rossa, che rappresenta la fascia a più alto rischio in Italia. Ma com'è possibile? L’indice di contagio, il cosiddetto Rt, è schizzato a 1.54: il più alto nel nostro Paese al momento. L'ipotesi più accreditata è che col "bianco" si sia abbassata un po' troppo la guardia. Ma hanno pesato anche gli arrivi dei non residenti e qualche falla nei controlli. Tuttavia, come fa sapere il Fatto Quotidiano, non è semplice capire quanto gli ingressi nella Regione abbiano influito su questo grande cambiamento.

Si sa, però, che che dal 22 marzo fino all’8 aprile, gli agenti della Forestale hanno effettuato 39 mila 540controlli in porti e aeroporti, rilevando solo 47 casi irregolari. Si trattava di persone che si erano messe in viaggio senza un valido motivo o che non si erano registrate all'app "Sardegna sicura". "E' nelle cose che gli arrivi abbiano fatto aumentare il numero di positivi, ma con questo non sto affatto colpevolizzando i turisti o i proprietari di seconde case che vengono da noi", ha spiegato la consigliera regionale del M5s Carla Cuccu.

In merito ai casi Covid nella Regione, l'ultimo bollettino registrava 380 nuovi positivi e 4 decessi. Intanto anche la pressione sugli ospedali sardi aumenta: si registrano 321 ricoveri nei reparti ordinari, con un incremento di 19 unità in un giorno, e 50 ricoveri in terapia intensiva con un saldo di un paziente in più. I cittadini sardi, però, iniziano a protestare per le loro condizioni economiche: oggi i lavoratori agricoli scenderanno in piazza, a Cagliari, per protestare contro la mancata erogazione dei ristori. E in questo contesto, avanza un piccolo sospetto, rilanciato da Rainews 24 in un servizio: la Sardegna è stata una sorta di esperimento-pilota? Ossia, si è deciso di renderla bianca per vedere quali sarebbero state le conseguenze per poi, nel caso, applicare il modello su scala nazionale? Se così fosse, la risposta è stata la più negativa in assoluto.

