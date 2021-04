Coronavirus, muore bimba di dieci anni a Genova: un drammatico calvario, la più straziante delle storie

24 aprile 2021 a

Una storia drammatica, straziante, che la dice lunga sulle insidie della pandemia, di questo maledetto coronavirus. Infatti ieri sera, venerdì 23 aprile, all'Istituto Giannina Gaslini di Genova è morta una bambina di dieci anni, già affetta da gravissima polmonite dovuta al Covid, una polmonite autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2).

La notizia del decesso è stata resa pubblica dell'ospedale con una nota. Dopo aver contratto il virus nell'ambiente familiare, era stata inizialmente trasferita a Pavia e poi trasferita alla Terapia Intensiva del Gaslini per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. Un lungo calvario concluso nel più drammatico dei modi.

Per proteggere il polmone e, in considerazione della non efficacia della ventilazione meccanica, ha spiegato il Gaslini, è stato tentato anche il supporto in Ecmo, l'ossigenazione extracorporea di cuore e polmoni. Ma purtroppo, dopo tre lunghi giorni di assistenza extracorporea in Ecmo, l'ospedale ha fatto sapere che "la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali". Il Gaslini "esprime il suo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina", concludono.

