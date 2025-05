Mamma Stasi, straziante appello alla madre di Chiara Poggi

«Quello che sta venendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, un vero schifo». Sono le parole, contenute in un’intervista rilasciata a La Stampa, di Elisabetta Ligabò Stasi, la madre di Alberto, in merito alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Alla mamma di Alberto- condannato a 16 anni come esecutore dell’omicidio di Chiara Poggi, attualmente in regime di semilibertà - sembra tutto «incredibile». Se si tratta di un errore giudiziario? «Credo che questa domanda vada fatta a chi ha condannato mio figlio. Alberto si è sempre dichiarato innocente, e adesso la verità sta venendo a galla». Elisabetta Stasi aggiunge che «neppure per un minuto» ha mai messo in discussione l’innocenza del figlio. Riguardo ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, sottolinea: «Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo». Alla domanda se ha fatto caso che chi allora ritenne non utilizzabile l’impronta repertata con il numero 33, cioè l’allora capo del Ris Luciano Garofano, adesso è nel collegio difensivo di Andrea Sempio, la signora Stasi risponde: «Certo che ci ho fatto caso, lo so bene. È la solita compagnia. Tutti uniti contro mio figlio Alberto. È stata un’indagine in una sola direzione, fin dall’inizio».