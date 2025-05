Garlasco, quell'amnesia di Andrea Sempio: si mette male

Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sull'analisi della impronta del palmo della mano destra di Andrea Sempio - la cosiddetta numero 33 - trovata sulla parete vicino alle scale che portano al seminterrato della villetta di Garlasco dove venne assassinata Chiara Poggi. E le altre undici tracce? Una appartiene al pollice destro di Marco Poggi - la numero 36 -, ma è antecedente al delitto. Poi ci sono le quattro lasciate dall'ufficiale Gennaro Cassese, evidentemente privo di guanti al momento del primo sopralluogo in casa Poggi. Le altre sei, invece, restano ancora orfane. O, almeno, non avranno i nomi dei Poggi, degli amici di Sempio, di Stefania Cappa o dello stesso Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara.

Ma come ci è finita l'impronta di Andrea Sempio su quel muro? Essendo un amico stretto di Marco - il fratello della vittima -, frequentava spesso casa Poggi. Ma solo di recente l'indagato ha dichiarato di frequentare il seminterrato. Quando è stato ascoltato dai carabinieri lo scorso 12 marzo, non ne aveva fatto cenno. Insomma, una amnesia. Ma cosa c'era in quella stanza? Come riporta Repubblica, la comitiva di amici si ritrovava lì per giocare ai videogiochi. E dove stavano giochi e consolle? Lo si vede nelle foto dei sopralluoghi. Lo disse lo stesso Marco ai carabinieri in un verbale di descrizione della villetta, dieci giorni dopo l’omicidio di Chiara. In sala tv, al piano terra, nel mobile sotto al televisore: "Nel secondo ripiano c’è il lettore dvd, dei cd, delle cassette vhs e dei videogiochi, nell’ultimo piano c’è il videoregistratore e sopra la Playstation con accanto una console Nintendo".