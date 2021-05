Vaccino, si apre agli over-50: ma la copertura degli over-60 è ancora troppo bassa. Un rischio calcolato?

11 maggio 2021 a

a

a

I vaccini iniziano a scarseggiare e le Regioni attendono con ansia il prossimo rifornimento. Domani mattina, mercoledì 12 maggio, è già prevista una consegna: 2,1 milioni di dosi del farmaco Pfizer-BioNTech, che da adesso fino a fine giugno sosterrà la gran parte della campagna: 32 milioni nel trimestre. Ma non mancheranno anche gli altri vaccini: AstraZeneca, nonostante gli ultimi screzi con l'Europa, consegnerà all'Italia 7 milioni di dosi da qui a fine giugno.

Sei dosi di vaccino Pfizer "per sbaglio"? "Mi fa male tutto", effetti sconcertanti: cosa può succedere alla 23enne di Massa

Intanto, però, mentre ieri - lunedì 10 maggio - si sono aperte le prenotazioni per gli over 50 a livello nazionale, in alcune Regioni la copertura degli over 60 non è rassicurante. Particolarmente bassa - come spiega il Corriere della Sera - è la percentuale di copertura dei 60-69enni. Le Regioni in cui si registrano più ritardi sono Toscana, Umbria e Friuli Venezia-Giulia. In Toscana solo un anziano su 5 ha ricevuto almeno una dose, ecco perché si parla di Regione ultima in classifica.

Video su questo argomento Corsa al vaccino: al via le prenotazioni per i cinquantenni

Situazione critica anche in Umbria e Friuli Venezia-Giulia, che hanno coperto appena il 27% dei residenti. Non va meglio in Sicilia e Calabria, dove - prendendo in considerazione la fascia 70-79 anni - sono stati vaccinati meno di 6 su 10. La Sicilia, insieme alla Sardegna, è anche ultima per capacità di somministrazione rispetto alle dosi consegnate. E' stato inoculato solo l’80% delle dosi ricevute, contro il 93% del Veneto e il 92% di Puglia e Liguria. Delle due dosi su dieci non usate un buon 50% sarebbe da attribuire ad AstraZeneca, ma anche Johnson&Johnson è poco utilizzato.

"I medici non sanno cosa mi accadrà". Sei dosi di vaccino Pfizer per errore, parla la ragazza: ecco come è ridotta, "ma non denuncio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.