Denise Pipitone, particolari inediti nella lettera anonima: "Scritta da un testimone oculare, riguarda persone non indagate"

“Un testimone ha visto Denise Pipitone: novità nelle indagini”. Titola così livesicilia.it, che nella sua inchiesta sul giallo di Mazara del Vallo è riuscita a scoprire il contenuto della lettera anonima che è arrivata nello studio dell’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio che dopo diciassette anni è ancora alla ricerca della verità sulla figlia rapita il primo settembre del 2004. Chi ha scritto la missiva sarebbe un “anonimo bene informato”, un testimone oculare che racconta di aver visto la bambina in un momento successivo al rapimento.

“Ho ricevuto questo pomeriggio una lettera anonima - ha dichiarato a Chi l’ha visto l’avvocato Frazzitta - come tante altre in passato. Questa però conteneva alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente”. Per questo aveva poi lanciato un appello, chiedendo a questa persona, “che ringrazio per il suo senso civico”, di fare un ulteriore passo in avanti e di “mettersi in contatto con me, assicurando la massima riservatezza”. livesicilia.it è riuscita a sapere che si tratterebbe di un testimone oculare.

Qualcuno che potrebbe aver deciso di togliersi un grosso peso dopo diciassette anni: d’altronde il caso di Denise Pipitone è nuovamente esploso nelle ultime settimane, gli appelli e le ricerche sono riprese a ritmo incessante. Pare che l’anonimo abbia scritto di aver visto la piccola dopo la sua scomparsa, ma nell’immediatezza dei fatti, assieme a persone su cui finora non si è indagato: “Ci sono particolari inediti - si legge su livesicilia.it - uno di essi sarebbe già stato riscontrato”. Non resta che attendere che le indagini della procura di Marsala facciano il loro corso.

