Vicenza, mangia un crostaceo e muore in questo modo a 47 anni: una fine terrificante

Mangia crostacei e viene colto da uno choc anafilattico. E' morto così, all'improvviso,Marco Martelli, 47enne di Torri di Quartesolo (in provincia di Vicenza). L'uomo si è sentito male durante la cena in compagnia del coinquilino, che ha dato subito l'allarme. Inutili i tentativi di salvataggio da parte del 118. Sul caso indagano i carabinieri, ma sembra dalle prime indagini che si sia trattato di una disgrazia.

Vani i tentativi di soccorso. La vittima li aveva mangiati crudi non sapendo che era allergica. La telefonata alla centrale operativa è arrivata intorno alle 19.30. Ad avvertire spaventato il 118 era stato il convivente di Martelli, che aveva compreso subito la gravità della situazione. Medici e infermieri, giunti nell'appartamento in pochi minuti, hanno operato a lungo per cercare di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare.

Un mese fa invece la morte di una ragazza di 24 anni a Teramo. Francesca Martellini è stata ritrovata senza vita da due suoi amici in un appartamento dove aveva trascorso la serata a cena con loro. Dopo cena aveva detto di sentirsi stanca. Poco dopo uno dei suoi amici è andato a controllare come stava, ma la ragazza non rispondeva. I ragazzi, preoccupati, hanno chiamato il 118 e un’ambulanza è arrivata sul posto. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarla, ma non c’è stato nulla fare. Ignote al momento le cause del decesso: sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. I carabinieri hanno ascoltato tutti quelli che erano con lei la sera in cui è morta e sulla salma sarà effettuata l’autopsia. “Prima di andare a riposare, pare che la ragazza avesse assunto un farmaco che prendeva regolarmente, ed è su questo che gli inquirenti stanno cercando di vederci chiaro, con l’autopsia che accerterà qual è stata la causa del decesso”.

