Coronavirus, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi e 149 decessi. Brusca frenata della pandemia

19 maggio 2021 a

Salgono i contagi, ma diminuiscono i decessi. Questi i dati più importanti del bollettino del 19 maggio che registra 5.506 nuovi casi di coronavirus (ieri +4.452) e 149 vittime (ieri +201). Cifre che portano rispettivamente il totale a 4.172.525 contagiati dall’inizio dell’epidemia e 124.646 i deceduti. Buone notizie, a fronte delle prime riaperture, i dati sulle persone guarite o dimesse che ad oggi arrivano a 13.929 mentre ieri si fermavano a+11.831. Così gli attuali positivi — i soggetti che hanno il Covid-19— risultano essere in tutto 306.730. Un andamento che va di pari passo con i tamponi effettuati che ad oggi se ne contano 287.256, ovvero 24.392 in più rispetto alla giornata precedente. Sale invece il tasso di positività che tocca quota 1,9 per cento a fronte dell'1,7 delle 24 ore prima.

In sostanza i numeri fanno credere che la pandemia stia subendo una brusca frenata. Non a caso per la terza settimana di fila stiamo assistendo a un rallentamento,. A confermarlo le degenze in ospedale. Qui i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -521 (ieri -485), per un totale di 11.018 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono invece -46 (ieri -65), portando il totale dei malati più gravi a 1.643, con 70 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +86).

D'altronde le vaccinazioni proseguono a passo veloce. In totale le dosi di vaccino somministrate sono oltre 28,3 milioni. Mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 9 milioni (ossia il 15,27 per cento della popolazione).

I casi totali e quelli registrati oggi da ciascuna regione:

Lombardia 827.698: +936 casi (ieri +598)

Veneto 420.990: +333 casi (ieri +306)

Campania 413.418: +634 casi (ieri +598)

Emilia-Romagna 380.569: +328 casi (ieri +331)

Piemonte 356.969: +515 casi (ieri +437)

Lazio 337.676: +466 casi (ieri +348)

Puglia 247.334: +433 casi (ieri +407)

Toscana 237.783: +341 casi (ieri +291)

Sicilia 221.368: +603 casi (ieri +411)

Friuli-Venezia Giulia 106.619: +56 casi (ieri +42)

Liguria 101.998: +85 casi (ieri +80)

Marche 101.322: +130casi (ieri +115)

Abruzzo 73.366: +72 casi (ieri +33)

P. A. Bolzano 72.383: +70 casi (ieri +85)

Calabria 65.039: +228 casi (ieri +108)

Sardegna 56.285: +69 casi (ieri +61)

Umbria 55.935: +47 casi (ieri +69)

P. A. Trento 45.024: +59 casi (ieri +36)

Basilicata 25.795: +67 casi (ieri +84)

Molise 13.529: +11 casi (ieri +3)

Valle d’Aosta 11.425: +23 casi (ieri +9)

