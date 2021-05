Coronavirus, bollettino 28 maggio da "zona bianca": vaccino Pfizer per i ragazzi in età scolastica, cambia tutto per settembre

28 maggio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a restare sotto controllo, tant’è vero che l’indice Rt a livello nazionale è sceso per la terza settimana consecutiva. Di conseguenza da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in zona bianca, mentre tutte le altre Regioni e Province autonome rimarranno in gialla. Il bollettino di oggi, venerdì 28 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.738 contagiati, 10.534 guariti e 126 morti su 249.911 tamponi analizzati, con il tasso di positività rilevato all’1,5 per cento (-0,2 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -515 (7.192 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -64 (1.142) a fronte di 41 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono calati a 246.270, mentre i deceduti sono arrivati a quota 125.919: quest’ultimi sono l’unico dato che ancora fa fatica ad abbassarsi sotto i cento al giorno, ma c’è fiducia che presto possa avvenire grazie a un ulteriore avanzamento della campagna di vaccinazione.

La quale ha ormai superato abbondantemente le 30 milioni di dosi somministrate, anzi è più vicina alle 35: per la precisione il totale aggiornato a oggi, venerdì 28 maggio, è 33.157.886. Inoltre in giornata è arrivato il via libera dell’Ema all’uso del vaccino Pfzier per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni: lo studio ha mostrato che la risposta immunitaria del vaccino Pfizer nel gruppo d’età tra i 12 e i 15 anni è stata al 100 per cento. “È una novità importante, pensando anche alla riapertura delle scuole a settembre”, ha dichiarato il ministro Speranza. E effettivamente ha ragione: dato che in un anno e mezzo non c’è stato modo di risolvere il problema di mobilità e trasporti collegato alla riapertura delle scuole, per il prossimo autunno i vaccini potrebbero essere la soluzione.

