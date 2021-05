Mascherina indossata male, delirio in aereo: "Lesbica di mer***", poi botte e sputi in faccia. La vergogna di questa donna

29 maggio 2021 a

Un video che lascia senza parole, quello rilanciato dall'account Twitter di Radio Savana, che mostra quanto accade a bordo di un aereo con passeggeri italiani a causa di una mascherina indossata male. Una signora viene rimproverata da un'altra passeggera proprio per il dispositivo non utilizzato nel modo corretto e ad alta quota si scatena l'inferno.

"Io ho la testa sulla bocca... cog***", inizia a dar fuori di matto la signora, la quale poi addirittura sputa alla passeggera che stava insultando. Qualcuno quindi urla: ""Buttatela fuori dall'aereo". Ma niente. La folle e cafona rincara: "Sta lesbica di mer***... è pure lesbica, si vede. Sta mechata di mer***". Un orrore puro.

A quel punto interviene un altro passeggero, che le intima: "Guarda che se non la smetti sono problemi". Quindi la cafona si alza e urla in faccia all'uomo: "Quali problemi sono, elencameli. Quali sono? A me delle persone non mi interessa un ca***". Ma non è finita. La squinternata riparte con gli insulti: "Siamo in un paese democratico e dico quel ca*** che voglio a questa putt***, a questa tr***". Finita? Nemmeno per idea: a quel punto si scaglia contro un'altra passeggera, colpendola. Urla e panico a bordo.

