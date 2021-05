Non è l'Arena, Antonio Di Fazio: "Non è un mostro. Da quando mia figlia lo ha lasciato...", la telefonata della madre dell'ex fidanzata

30 maggio 2021 a

Massimo Giletti è pronto a tornare in onda con una nuova puntata di Non è l’Arena su La7, nel corso della quale tratterà in maniera approfondita il caso di cronaca riguardante Antonio Di Fazio. L’imprenditore è stato arrestato con l’accusa di stupro da parte di quattro presunte vittime, che sarebbero state narcotizzate prima di essere violentate. Tra gli indagati risulterebbero anche un collaboratore e la sorella medico: proprio quest’ultima è stata raggiunta a San Marino da un’inviata di Non è l’Arena, che però non è riuscita a strapparle dichiarazioni, ma solo a testimoniarne il nervosismo.

Ma non è finita qui, perché dalle anticipazioni risulta che verrà mandato in onda un servizio riguardante una telefonata alla madre dell’ex fidanzata di Di Fazio: “Dal punto di vista umano non lo avevamo mai visto come un mostro, con noi si è sempre comportato in modo assolutamente corretto. Era molto vicino anche a mio marito”. La donna ha assicurato che la figlia “non è mai stata minacciata da lui”, anche se “quando l’ha lasciato lui ha cominciato a stalkerarla e ogni volta che andava sotto casa sua lei avvertiva il proprio legale”.

La donna ha però chiarito di non voler prendere le sue difese: “Se fosse vero quello di cui è accusato, io dico di prendere le chiavi e buttarle via, perché avrebbe potuto farlo anche a mia figlia”. “Noi frequentavamo la sua casa e lui la nostra - ha aggiunto la donna - lui era molto ossessionato, era innamorato, una ragazza così non l’aveva mai trovata”.

