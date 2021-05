La ragazza del volo Ibiza-Milano? Sputi, calci e insulti non bastano: "La pagherete cara in tribunale", il nuovo delirio sul divano

31 maggio 2021 a

Negli ultimi giorni ha spopolato un video, quello della tizia che dà fuori di matto sul volo Ibiza-Milano di Ryanair. Inizialmente condiviso il giorno dell'accaduto, sabato 29 maggio 2021, su Twitter, il video diventato virale ritrae una ragazza all’interno di un aereo, con la mascherina abbassata e intenta ad insultare gli altri passeggeri. Ma non solo: anche sputi, calci, aggressioni. Non sono chiare le esatte dinamiche dei fatti, anche perché nel video si vede la ragazza da subito inveire contro lo staff della compagnia aerea e contro i passeggeri del volo. A quanto si apprende, alcuni testimoni hanno raccontato che la ragazza si era già resa protagonista di un litigio con un’altra passeggera prima dell’imbarco. Una donna aveva invitato la ragazza a indossare la mascherina e a rispettare la distanza di sicurezza, suscitando la sua ira.

Il volo Ryanair in partenza da Ibiza con destinazione Bergamo Orio al Serio, ha dovuto quindi tardare la partenza, dato che la ragazza non ne ha voluto sapere di ricomporsi, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell'ordine. Nel video, si vede la ragazza insultare ripetutamente la passeggera che le aveva chiesto precedentemente di rispettare il protocollo anti-Covid. Il linguaggio utilizzato dalla ragazza è risultato estremamente offensivo: “put***a”, “lesbica di m***a”, sono soltanto alcune delle espressioni rivolte alla donna. Quando gli steward sono intervenuti per riportarla alla calma, la ragazza si è alzata in piedi continuando l’imbarazzante spettacolo.

Dopo aver tirato i capelli della donna, la crew del volo è stata costretta a scortare la ragazza fuori dal volo, dato che era divenuto impossibile decollare in quelle condizioni. Ma anche nel momento in cui la ragazza è stata trascinata fuori, non ha risparmiato colpi. Questa volta anche fisici. Praticamente trascinata fuori, la ragazza ha iniziato a scalciare contro chiunque si trovasse davanti. In alcuni video pubblicati successivamente, si vede come la ragazza, una volta giunta fuori dallo sportellone d’imbarco, sia stata accolta da alcuni poliziotti.

Non vi sono notizie riguardo ad eventuali provvedimenti nei confronti della protagonista dell’episodio che, una volta arrivata a casa, ha condiviso sui propri account social una serie di video dove spiegava il suo punto di vista. Con un atteggiamento più contenuto, la giovane ha dichiarato che i responsabili della condivisione dei video “avranno conseguenze legali” e che sarebbe già in corso un’indagine della polizia postale. La ragazza è poi tornata sull’episodio d’origine della scenata, accusando nuovamente la passeggera di essere una “frustrata” e “troppo sfig*** e troppo cesso”. “Io la vita me la godo e me la godo benissimo” ha concluso la ragazza. Il delirio (totale) è servito.

