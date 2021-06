Meteo, weekend da incubo: ecco le regioni condannate il 5 e 6 giugno

04 giugno 2021 a

a

a

Dite addio al bel tempo. Quello che inizia con il 5 giugno è un weekend da incubo per gli italiani che si troveranno a dover fare i conti con pioggia e rovesci quasi ovunque. Stando alle previsioni fornite da 3bmeteo.it sabato lo Stivale sarà travolto da nubi in aumento da ovest con piogge al Centro-Nord. Non sarà diversa la giornata di domenica 6: instabile al Centro-Nord con piogge e temporali e nemmeno l'inizio della prossima settimana. lunedì 7 il tempo sarà ancora instabile al Centro e nelle ore diurne altrove. Una condizione che si protrarrà fino a martedì 8 con instabilità diurna ancora diffusa ovunque.

Ecco cosa rilascia una mascherina bagnata, salute a rischio: lo studio e una scoperta allarmante

Nel dettaglio per il 5 giugno il Nord dovrà subire qualche piovasco fin dal mattino sulle Alpi occidentali, più sole invece altrove. Mentre nel pomeriggio e nella sera si verificheranno acquazzoni e temporali più diffusi. Temperature dunque in lieve calo, con massime comprese tra 26 e 31. Il Centro vanterà qualche pioggia la mattina su Sardegna e tirreniche e qualche piovasco nel pomeriggio con massime tra i 27 e i 31 gradi. Più fortunato il Sud che sarà raggiunto da nubi sparse e ampie schiarite, specie tra Sicilia Ioniche e Salento, ma non sono previste piogge.

"Vaccino e infiammazioni al cuore, scoperto il legame": lo studio-choc, ecco il siero nel mirino e chi rischia di più

Caleranno di più le temperature il 6 giugno quando il Nord vedrà in mattinata ampie aperture su Alpi occidentali e Piemonte, ma un'instabilità altrove in particolare durante il pomeriggio con addirittura temporali. In questo caso le massime saranno comprese tra 23 e 26. Peggiora il Centro: rovesci e temporali saranno intensi tra il pomeriggio e la sera. E ancora una volta le temperature caleranno con massime comprese tra 22 e 26. Pioggia anche al sud, quando Campania, Molise, Gargano e Basilicata saranno invase da rovesci. Maggiori schiarite altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 30.

"Covid ucciso in pochi secondi". La scoperta dell'immunologo e il ruolo del sole: ora si capisce tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.