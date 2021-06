Cartabianca, coronvirus nato in laboratorio a Wuhan. "Cosa diceva l'Oms", il grave sospetto di Luca Zaia

09 giugno 2021 a

Il coronavirus nato in un laboratorio a Wuhan? Inutile aspettarsi grandi risposte, né dalla Cina né dall'Oms. A Cartabianca su Rai3 si parla anche di Covid e Luca Zaia, Andrea Scanzi e Francesco Zambon sembrano tutti concordare. "Il rilancio del presidente americano Joe Biden sull’origine del virus è in ottica politica, ma non sembra campato in aria. I dubbi su Wuhan e su quel laboratorio ci sono", spiega il giornalista del Fatto quotidiano. Abbastanza scettico Zambon, ex dirigente italiano dell'Oms diventato famoso per un report sulla risposta italiana alla pandemia, redatto nella primavera del 2020 e fatto misteriosamente "sparire" perché giudicato compromettente per il governo italiano e il nostro Ministero della Salute. Per quella vicenda è sotto indagine a Bergamo il suo ex responsabile, il numero 2 dell'Oms Ranieri Guerra.

"Una domandina è lecito porsela sull’origine del virus nel laboratorio di Wuhan - ammette Zambon, in collegamento con Bianca Berlinguer -. Ricercare l’origine del virus è importante ma non ho molta fiducia sulla commissione, come nella missione fatta dall’Oms. Credo ci sia un muro di gomma da parte della Cina", che peraltro, ricorda spesso Zambon, ha contribuito a eleggere l'attuale direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus.

Ma sull'Oms punta il dito anche Zaia. "Diceva che non bisognava fare i tamponi agli asintomatici - ricorda il governatore del Veneto, in prima linea nella lotta alla pandemia fin dal febbraio 2020 -, mi criticarono quando feci i tamponi di massa a Vo’ Euganeo, chiesero il danno erariale. Questo è il mondo in cui viviamo". Un mondo in cui sembra sempre più difficile trovare una verità condivisa. E anche sui vaccini, oggi, domina la confusione di vedute e di interessi. "Anche se in Veneto abbiamo solo qualche decina di contagiati al giorno, il virus c’è ancora e bisogna mantenere la prudenza - è il monito del governatore leghista -. Stiamo vaccinando tanto ma da noi non si fanno open day. Qui AstraZeneca e Johnson&Johnson vengono somministrati solo agli over 60".



