Denise Pipitone, bomba a Storie Italiane: "Quando l'accusatore di Enzo tortora...", ciò che nessuno aveva mai rivelato sulla scomparsa

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

a

a

Si parla ancora di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo da 17 anni. Potrebbe essere viva e, se fosse vero, sarebbe un colpo clamoroso. È l’ex pm Maria Angioni - che ha seguito il caso diversi anni fa - sostiene a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, che Denise potrebbe essere viva. Ora, sempre a Storie italiane, arriva la cannonata dell’ex pm Alberto Di Pisa (anche lui ha indagato sul caso in passato). “Arrivavano tante segnalazioni quando ero procuratore a Marsala. Persino Melluso, l’accusatore di Enzo Tortora, chiese di essere interrogato. Riferì circostanze che si rivelarono balle solenni”, dice Di Pisa. “Se la fonte dell’Angioni è un magrebino vi dico che è un mitomane. La Procura dovrà indagare, ma l’esito negativo è scontato”, ha picchiato durissimo.

"Non è lei". Denise Pipitone, altro colpo al cuore per Piera Maggio: crolla la pista francese, l'ultima sciacallata

Eppure, proprio a Storie Italiane, qualche giorno fa Di Pisa aveva detto che Denise potrebbe essere viva (sembrerebbe la stessa tesi della pm Angioni). La procura continua ad indagare, sarebbe state ascoltate alcune persone, ma sull'inchiesta nonostante la grande attenzione mediatica c'è massimo riserbo.

"Quella frase di cui ancora mi vergogno". Denise Pipitone, il raptus in procura di Federica Sciarelli: ciò che non aveva mai confessato

Ieri, mercoledì 16 giugno, ancora a Storie Italiane, è stato mostrato un video in cui si vede la presunta Denise, che si farebbe chiamare Antonia, appartenente ad una famiglia rom che vive in Francia. Si tratta di un’altra pista, la seconda dopo quella dell’Angioni e che arriva dopo la segnalazione di una ragazza di origini rom, ma adottata da una famiglia campana, che ha voluto conoscere i propri genitori. E sulle loro tracce ha riconosciuto la donna rom che è presente del video di 17 anni fa, girato da una guardia giurata, in cui si vede una bimba che somiglia a Denise. Il giallo s’infittisce.

"Dov'era Anna Corona quel giorno? Io in hotel, lei invece...": Denise Pipitone, il testimone chiave a La Vita in Diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.