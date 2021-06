Roma, due ragazze stuprate nel sonno dopo una festa: caso sconcertante, chi è uno degli accusati

18 giugno 2021 a

Una festa spensierata tra amici si è trasformata in un incubo per due ragazze, una delle quali minorenne. Le due sarebbero state stuprate nel sonno dopo un party. Sulle violenze, avvenute a Roma, stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia Porta Pia, i quali avrebbero già individuato i tre presunti responsabili. Due sono agli arresti domiciliari, mentre la posizione del terzo - in quanto minorenne - è al vaglio della Procura dei minori. I due arrestati sono studenti di 20 anni con piccoli precedenti per stupefacenti.

Le indagini sono partite - come riporta il Giorno - dopo la denuncia di un'universitaria di venti anni, che ha fatto poi emergere un’altra storia di abusi simile avvenuta qualche mese prima sempre nella Capitale. Le vicende, infatti, sono praticamente uguali: si tratta di ragazze che al termine di feste con amici in cui hanno bevuto alcolici, si sono addormentate e al risveglio hanno trovato dei ragazzi che abusavano di loro. Il primo episodio risale allo scorso febbraio, quando un gruppo di universitari ha organizzato una festa in un appartamento per festeggiare un esame. La studentessa ha raccontato ai poliziotti di essersi addormentata e di essere stata svegliata da un suo amico che la stava violentando.

Il secondo episodio invece risale al novembre dell'anno scorso: una 17enne ha riferito anche lei di essersi addormentata dopo una festa in un B&B a Trastevere. La ragazza si sarebbe risvegliata mentre tre amici stavano abusando di lei. Uno di loro sarebbe lo stesso indagato per la prima violenza.

