Meteo, un weekend infernale. Caldo record e non solo, ecco le città italiane da bollino rosso

Stando alle ultime previsioni, nel weekend saranno undici le città italiane con bollino arancione, cioè con condizioni meteo legate a eventuali rischi per la salute. Brescia, invece, è l'unica ad avere il bollino rosso, segno di una possibile ondata di calore ed emergenza. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Nello specifico, sabato 19 e domenica 20 le città con bollino arancione saranno Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia, Torino, Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.

"Come per il 2020, la pianificazione delle attività di prevenzione per contrastare gli effetti del caldo è particolarmente rilevante in relazione all'epidemia Covid-19 e alla sua evoluzione. È importante, in questo contesto, intensificare la sorveglianza socio-sanitaria, soprattutto nei riguardi dei sottogruppi a maggior rischio, per prevenire eventuali peggioramenti delle condizioni di salute - questo quanto si legge sul sito del ministero relativo alle ondate di calore -. Alcuni recenti casi studio suggeriscono una minore tolleranza al caldo delle persone che hanno sviluppato una sindrome post Covid, caratterizzata, anche a distanza di mesi dall'infezione, da sintomi quali difficoltà di respiro e tosse, o altri disturbi come palpitazioni, debolezza, febbre, disturbi del sonno, vertigini, delirium (nelle persone anziane), difficoltà di concentrazione, disturbi gastrointestinali, ansia e depressione".

Ecco perché il ministero, come ogni anno, pubblicherà i bollettini sulle ondate di calore in Italia a partire da maggio - dal lunedì al venerdì - fino a metà settembre. Il sistema, dislocato in 27 città italiane, consente di individuare, ogni giorno, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili come anziani e malati cronici.

