Luciana Lamorgese, il cavallo imbizzarrito travolge l'auto della scorta a Firenze: panico in piazza della Signoria

21 giugno 2021 a

Scene da "Far West" in centro a Firenze. Il responsabile è un cavallo imbizzarrito che incurante della carrozza che stava trainando ha gettato a terra il suo conducente e poi si è lanciato a tutta velocità verso le scalinate in piazza della Signoria. L'equino, nella sua corsa disperata e rabbiosa, ha fatto schiantare il calesse tra due auto e poi si è rifugiato sotto il porticato. Piccolo particolare: a fare le spese del raptus è stata Luciana Lamorgese. O meglio, l'auto blu che aveva condotto il ministro degli Interni in visita dal sindaco fiorentino Dario Nardella. La lussuosa vettura era parcheggiata davanti alla Loggia de' Lanzi, proprio dove il cavallo ha pensato bene di passare.

Pare che il cavallo fosse alle prime esperienze con i "fiaccherai" e dunque ancora insofferente. Gli agenti della scorta della Lamorgese hanno fatto appena in tempo a spostarsi, prima di venire travolti. Per la macchina, poco da fare: lo schianto con la carrozza ha provocato evidenti ammaccature. Il video, condiviso tra gli altri sui social da Luca Tommasini e da Dagospia, è diventato ben presto virale, con tantissimi commenti a favore del cavallo e contro la pratica delle carrozze in città. Piccola nota che farà felice gli animalisti: il cavallo per fortuna non si è infortunato né tantomeno azzoppato.

Secondo Sonny Richihci, presidente di Ihp, associazione a tutela del cavallo, le carrozze sono "una forma di sfruttamento ormai inaccettabile nel 2021. Serve preoccuparsi della salute anche degli animali. Perché i cavalli non si imbizzarriscono, ma reagiscono a stimoli negativi o alla paura, reagendo nel modo per loro più naturale: la fuga".

