Mugello, il bimbo scomparso e la comunità hippie: chi sono e da dove vengono i genitori

Nelle campagne di Campanara nel Mugello, in provincia di Firenze, sono in corso le ricerche del bambino di poco meno di due anni che è scomparso nella notte. I genitori lo avevano messo a letto e quando si sono svegliati non lo hanno più trovato: immediata la denuncia ai carabinieri, con la prefettura che ha messo in moto l’imponente macchina delle ricerche, a cui partecipano vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari della protezione civile e praticamente tutte le persone che appartengono alla comunità.

I due genitori vivono appunto in una comunità isolata e definita “alternativa”, nonché raggiungibile soltanto attraverso una strada serrata nel comune di Palazzuolo sul Senio, che si trova in mezzo ai boschi del Mugello. È presente anche un laghetto, nel quale i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno effettuando delle ricerche. Il bimbo sarebbe il figlio di una coppia tedesca che da qualche tempo è andata ad abitare nelle campagne di Campanara.

Secondo quanto spiegato da una donna del costo, la famiglia del bimbo scomparso non fa parte della comunità e vive in un casolare distante circa 2 chilometri dalle altre case. “I genitori sono sconvolti - ha dichiarato tale donna che abita nell’ecovillaggio di Campanara - tutta la nostra comunità in giro per i boschi a cercare il bambino”. Avendo solo 21 mesi, i ricercatori non credono che si andato molto lontano: non resta che attendere gli sviluppi e sperare di trovarlo sano e salvo.

