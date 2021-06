Denise Pipitone, "documento esclusivo" a Chi l'ha visto: ex pm indagata, ribaltone dalla Sciarelli?

23 giugno 2021 a

Mancano poche ore alla prossima puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda su Rai 3. Nella puntata di questa sera, mercoledì 23 giugno, si parlerà ovviamente del caso del Mugello, con il ritrovamento del piccolo Nicolò, una storia a lieto che presenta ancora qualche piccolo punto da chiarire.

Ma ovviamente, dalla Sciarelli, terrà banco il caso di Denise Pipitone, la piccolina sparita da Mazara del Vallo nel lontano 2004, un caso prepotentemente tornato al centro dell'attualità nel corso delle ultime settimane. E Chi l'ha visto?, nelle sue anticipazioni, assicura che verranno mostrati "nuovi documenti esclusivi" e che potrebbero aiutare a comprendere un poco più a fondo questo infinito e drammatico mistero.

In particolare, nella puntata emergeranno nuovi dettagli sulla scomparsa. Massimo riserbo su quale tipo di documenti siano in ballo, ma si ipotizza che possano riguardare quanto detto dall'ex pm di Marsala, Maria Angioni, finita indagata per falsa testimonianza. Stando alle indiscrezioni, insomma, a Chi l'ha visto si parlerà proprio di quanto affermato dall'ex pm, delle sue parole su depistaggi, connivenze e "gravissime falle" nell'inchiesta. Che la Sciarelli abbia in mano delle carte in grado di ribaltare il quadro?

