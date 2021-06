Meteo, la settimana del caldo-killer: massime di 46°, tutta Italia sotto scacco

28 giugno 2021 a

a

a

Un meteo da incubo. E non per le precipitazioni ma per il caldo estremo che si abbatterà sull'Italia, tutta, ma soprattutto al Sud. Nel corso di questa settimana, infatti, assisteremo a un ulteriore innalzamento delle temperature su tutta la Penisola, con picchi davvero impressionanti.

Meteo, caldo africano e afa da record: temperature a 40° e "umidità killer", chi non riuscirà a dormire

Per intendersi, a metà settimana il termometro toccherà punte fino a 35-36°C a Roma, 36°C in Emilia-Romagna e 37°C in Toscana. La fase più calda, specialmente al Sud, si avrà tra mercoledì e giovedì: in Sicilia, in provincia di Siracusa, le previsioni indicano addirittura una massima tra i 45 e i 46°. E ancora Calabria e Puglia, destinate a toccare i 40-41°C, mentre nel resto del Mezzogiorno i valori massimi si attesteranno intorno ai 36°C.

Meteo, un weekend infernale. Caldo record e non solo, ecco le città italiane da bollino rosso

Al Nord, oggi, lunedì 28 giugno, qualche rovescio temporalesco è previsto su Valle d'Aosta, alto Piemonte e provincia di Varese, con sole e caldo nelle altre zone. Al Centro sole e caldo intenso. Al Sud tempo un po' instabile in Sicilia, soleggiato altrove. Anche domani, martedì, al Nord temporali pomeridiani su valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombardo. Soleggiato e caldo al Centro. Al Sud, sole e caldo in aumento.

Si arriva poi a mercoledì, dove le aree montuose di Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Alpi friulane saranno ancora interessate dai temporali. Sempre sole al Centro e al Sud, con il caldo che in particolare nelle regioni Meridionali inizierà a salire in modo drastico.

"Pioverà sabbia, dove e quando". Meteo, allarme caldo: rovinati dal deserto del Sahara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.