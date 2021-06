Francesco Figliuolo, il piano per spazzare via variante Delta e terrore: indiscreto, così blinda vacanze e autunno

28 giugno 2021 a

Ora che la variante Delta inizia a correre, la campagna vaccinale dovrebbe essere in grado di andare ancora più velocemente. Purtroppo però ci sono degli ostacoli, come i 2 milioni e 600 mila over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose. In una recente intervista, il generale Figliuolo non si è lasciato abbattere da questa cifra e anzi ha ribadito che avere l’80 per cento di immunizzati a fine settembre è un obiettivo del tutto raggiungibile.

Il problema, però, come scrive il Corriere della Sera, è che molti ultrasessantenni non vogliono vaccinarsi con i farmaci destinati a loro, ossia quelli a vettore virale, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Basti pensare che nell’ultima settimana le prime dosi del vaccino anglo-svedese e la dose unica di J&J somministrate agli over 60 sono state, rispettivamente, solo 8 mila e 13 mila; quelle di Pfizer e Moderna 103 mila e 14 mila. Questo andamento però rischia di compromettere l'intera campagna, visto che a luglio le dosi dei due vaccini a mRna arriveranno in quantità ridotte, solo 14,5 milioni.

Figliuolo intanto ha già sollecitato le Regioni: per contenere la variante Delta a luglio vanno superate le 500mila iniezioni al giorno. Ma gli over 60 che non hanno fatto nemmeno una dose sono tutti no vax convinti? Secondo il commissario straordinario, no: può darsi che alcuni siano in cattive condizioni di salute e che altri siano residenti in campagna o in piccoli centri, lontani dalle grandi città. Ecco perché Figliuolo ha annunciato: "Abbiamo messo al lavoro oltre cinquanta team mobili della Difesa che battono i paesi più isolati".

