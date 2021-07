Euro 2020, "Italia campione d'Europa". E in aereo si scatena il delirio assoluto: video pazzesco ad alta quota

13 luglio 2021 a

Già, c'è anche chi la finale di Euro 2020 non ha potuto vederla. C'è chi non ha assistito davanti alla televisione al trionfo Azzurro a Wembley, all'impresa dell'Italia di Roberto Mancini contro l'Inghilterra. Per esempio chi era in aereo. Chi magari aveva prenotato tempo prima, senza neppure immaginare che quel giorno ci sarebbe stata la finalissima. Meno che meno senza immaginare che in quella finalissima ci sarebbe stata l'Italia. E avrebbe vinto.

E a bordo di un aereo, ammesso che non ci si trovi nelle classi più costose ed esclusive, la partita non la si vede. A vederla, al contrario, è il pilota. O meglio: ad avere degli aggiornamenti è il pilota. E dunque, cosa può accadere ad alta quota durante una finale degli Europei?

Una risposta a quest'ultima domanda arriva da un video scovato da IlTempo.it (che potete vedere cliccando qui ), immagini che mostrano, appunto, l a pazza gioia in aereo. Il tutto viene ripreso dal passeggero di un volo Ryanair, in un video che mostra il momento in cui il pilota annuncia, in inglese: "Italy is the european champion". Italia campione d'Europa. Parole accolte da un boato, da grida di felcità e applausi da parte di tutti i passeggeri.

Un video che in meno di 24 ore ha raggiunto e superato la bellezza di 200mila visualizzazioni. Un utente, sempre sui social, ha rivelato: "Il simpatico autista ci ha tenuto sulle spine mezz'ora. Mannaggia a lui, stavamo impazzendo lassù". Ma il cielo si stava inesorabilmente tingendo d'azzurro...

