Tg1, sfida per la direzione. Indiscreto in Rai, Salvini supera Meloni: ecco il nome più quotato

Dopo la designazione di Carlo Fuortes e Mariella Soldi, rispettivamente come Ad e Presidente Rai, adesso si pensa alle caselle delle direzioni dei telegiornali. Matteo Salvini avrebbe messo nel mirino il Tg 1 che vorrebbe affidare a Gennaro Sangiuliano, attualmente alla direzione del Tg 2. Forza Italia vorrebbe invece ripescare Simona Agnes in Cda, ma quel posto pare sia stato promesso a Giampaolo Rossi, stimato e, soprattutto, in quota Fratelli d'Italia, unica opposizione.

Per le caselle da Direttore Generale, che dovrebbero essere due, una corporate l'altra editoriale, favoriti sono Roberto Sergio per la prima e Marcello Ciannamea per la seconda. Sergio, direttore di Rai Radio, ha dalla sua un ottimo curriculum e i successi di una delle divisioni aziendali che più si sono rinnovate e innovate, certificati dai recentissimi dati di ascolto e un gradimento trasversale, da sinistra a destra.

"Ciannamea, attualmente alla guida dei palinsesti, stato sponsorizzato dalla Lega in tutti questi mesi e un altro schiaffo a via Bellerio improbabile da reiterare", scrive il Tempo. Insomma c'è una sfida interna al centrodestra su quali uomini piazzare alla guida dell'azienda di stato. Manovre che devono anche essere viste alla luce della strana singolarità che ha il centrodestra: con Lega e Forza Italia al governo e Fratelli d'Italia all'opposizione. Una situazione che rimette in gioco molte aspettative di una coalizione che vuole cambiare certe dinamiche aziendali interne alla Rai.

Video su questo argomento "Il digitale incartato", l'intervento di Gennaro Sangiuliano

